لندن 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسواصل فريق مانشستر سيتي وصيف الدوري الإنجليزي نتائجه الايجابية محققًا انتصاره الثالث على التوالي، بفوزه على ضيفه فريق بورنموث بنتيجة 1-2، ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .دخل فريق السيتي المباراة بمعنويات عالية بعد أن كسب الاستئناف الذي تقدم به أمام محكمة التحكيم الرياضي ("كاس")، ما سيسمح له بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وإلغاء عقوبة الاستبعاد عن المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) موسمين قادمين.وفي المرحلة ذاتها عزز توتنهام آماله باحتلال أحد المراكز المؤهلة لمسابقات الاتحاد الأوروبي، بفوزه على مضيفه نيوكاسل بنتيجة 1-3، رافعًا رصيده إلى 55 نقطة في المركز السابع مؤقتًا، وبفارق نقطة عن ولفرهامبتون الذي تعادل في الوقت بدل الضائع أمام بيرنلي بنتيجة 1-1 في مباراة أقيمت بنفس التوقيت، وأربع نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس، وليستر سيتي الرابع.// انتهى //13:39ت م0092