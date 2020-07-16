روما 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسواصل فريق ميلان سابع الترتيب في الدوري الإيطالي تقديم مستوياته المتميزة، بعدما أدرك تأخره أمام ضيفه بارما إلى فوز مستحق بنتيجة 1-3، في المرحلة الـ 33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، رافعًا رصيده إلى 53 نقطة، بالتساوي مع فريق نابولي المتعادل على أرض بولونيا في المرحلة ذاتها، والذي برغم تعادله واحتلاله المركز السادس، إلا أن الفريق ضمن التأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعد احرازه لقب الكأس على حساب فريق يوفنتوس.وفي الجولة ذاتها حقق سمبدوريا صاحب المركز الـ 13، فوزه الرابع في آخر خمس مباريات على ضيفه كالياري بنتيجة 3-0.يذكر أن فريق أتالانتا، احتل الوصافة بعد فوزه على ضيفه بريشيا 2-6 الثلاثاء الماضي، بفارق نقطتين عن انتر ميلان الذي يسعى إلى استعادة المركز الثاني في ختام المرحلة الـ33 اليوم، عندما يقابل فريق سبال صاحب المركز الأخير في الدوري.// انتهى //13:57ت م0094