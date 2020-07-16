الرياض 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسرفع معالي الدكتور بندر بن أسعد بن أحمد السجان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لمعهد الإدارة العامة.ووصف معاليه الثقة الملكية بوسام الشرف الذي يعتز به، وأنها دافع للإسهام في مسيرة النجاح والتقدم التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة في ظل رؤية 2030، منوهاً بالاهتمام الكبير الذي تحظى به التنمية الإدارية في المملكة من القيادة الرشيدة.وعبّر الدكتور بندر السجان عن شكره وامتنانه لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مشيداً بالاهتمام والمتابعة التي يجدها المعهد من لدن معاليه.وفي ختام تصريحه دعا العلي القدير أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويرعاهم ويسدد على دروب الخير خطاهم.// انتهى //14:03ت م0095