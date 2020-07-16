طوكيو 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسأعلنت مدينة طوكيو، اليوم تسجيل أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا منذ بداية ظهوره.وأفادت هيئة الإذاعة والتلفاز اليابانية " إن إتش كيه" في بيان، أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تسجيل 286 حالة إصابة جديدة في العاصمة اليابانية، مما أثار مخاوف من حدوث موجة ثانية .وأضاف البيان أن عدد حالات الإصابة آخذ في الارتفاع منذ أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ التي كانت مفروضة، في 25 من مايو الماضي.// انتهى //15:11ت م0114