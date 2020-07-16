عام / اليابان تسجل قرابة 300 مصاب بكورونا
الخميس 1441/11/25 هـ الموافق 2020/07/16 م واس
طوكيو 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس
أعلنت مدينة طوكيو، اليوم تسجيل أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا منذ بداية ظهوره.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفاز اليابانية " إن إتش كيه" في بيان، أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تسجيل 286 حالة إصابة جديدة في العاصمة اليابانية، مما أثار مخاوف من حدوث موجة ثانية .
وأضاف البيان أن عدد حالات الإصابة آخذ في الارتفاع منذ أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ التي كانت مفروضة، في 25 من مايو الماضي.
// انتهى //
15:11ت م
0114