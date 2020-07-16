عكار 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء توزيع أرغفة الخبز على الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في محافظة عكار شمال لبنان.حيث جرى أمس توزيع 6,000 ربطة خبز، استفاد منها 15,000 فرد، وذلك ضمن الأسبوع الثالث من المرحلة الثانية من مشروع مخبز الأمل الخيري.ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.// انتهى //15:15ت م0116