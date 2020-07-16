بريدة 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة بمدينة بريدة اليوم الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة القصيم الدكتور حمد بن عبدالله الصقعبي، لتقديم دراسة بحثية لمحتوى 13 مؤلفًا من مؤلفات سموه.واستمع سموه لشرح عن تفاصيل دراسة المحتوى المكون من 132 صفحة للمؤلفات , والمرتبطة بالجوانب الاجتماعية والدينية والسياسية ، وعن الأبعاد العلمية للمؤلفات ومنهج المؤلف والأمانة العلمية ، مشيراً إلى أن الدراسة العلمية تشمل العديد من النتائج والتوصيات وهي حصاد للملفات.وثمن سمو أمير منطقة القصيم ما قدمه الدكتور الصقعبي من دراسة بحثية للمؤلفات، مبيناً أن ما قدم من مؤلفات في التخصصات كافة يأتي امتداداً لما يُتعلم من الدين الحنيف عبر أول آية أنزلت في القرآن على نبي الهدى "اقرأ"، مشيراً إلى أهمية تعزيز المعرفة والتعليم والإبحار في المتغيرات الثقافية والتوسع في العلوم كافة، كون ذلك منهجًا من مناهج قائد هذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ .مما يذكر أن الدراسة البحثية التي قدمها الدكتور حمد الصقعبي تشمل دراسة المحتوى لـ 13 مؤلفاً من المؤلفات التي قدمها سموه تحت عنوان "التطور السياسي في المملكة العربية السعودية" بتقديم من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ و "الأمان الثاني" والذي ترجم إلى عدة لغات و "المجالس المفتوحة والمفهوم الإسلامي للحكم" بتقديم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ و "الدبلوماسية والمراسم الإسلامية" وتمت ترجمته لعدة لغات ، و "مختصر تاريخ الدولة السعودية" ومؤلف الملك عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ وتوحيد إمامة المصلين في الحرمين الشريفين" ومؤلف "من رسائل الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ الدعوية" بالإضافة إلى العديد من المؤلفات الدينية والسياسية والاجتماعية.// انتهى //15:21ت م0119