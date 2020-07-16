عام / فرع الهلال الأحمر بحائل ينفذ مبادرة توعوية بعنوان "نعود بحذر"
الخميس 1441/11/25 هـ الموافق 2020/07/16 م واس
حائل 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس
نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل ممثلاً بإدارة التطوع مبادرة توعوية بعنوان "نعود بحذر" تستهدف زيارة فروع الوزارات والمرافق الحكومية المتواجدة في حائل والمحافظات التابعة لها لتأكد من تطبيق جميع الإجراءات والاحترازات للحد من انتشار فيروس كورونا – كوفيد١٩ بالشكل الذي يضمن - بمشيئة الله - سلامة الجميع.
وتهدف المبادرة إلى توعية وتثقيف العاملين في جميع تلك المرافق وتقديم النصائح والإرشادات حول كيفية تطبيق التباعد الاجتماعي وسبل الحماية الشخصية للحد من خطورة انتشار الفيروس.مما يذكر أن المبادرة تأتي حرصاً من الهيئة على حماية وسلامة العاملين والمراجعين في جميع الوزارات والمرافق الحكومية وامتداداً للجهود التي يقوم بها المتطوعون منذ بدء جائحة كورونا.
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15:23ت م
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