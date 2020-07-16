حائل 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسنفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل ممثلاً ‏بإدارة ‏التطوع مبادرة توعوية بعنوان "نعود بحذر" تستهدف‏ زيارة ‏فروع الوزارات والمرافق الحكومية المتواجدة في ‏حائل ‏والمحافظات التابعة لها لتأكد من تطبيق جميع الإجراءات ‏والاحترازات للحد من انتشار فيروس كورونا – كوفيد١٩ بالشكل ‏الذي يضمن - بمشيئة الله - سلامة الجميع.‏وتهدف المبادرة إلى توعية وتثقيف العاملين في جميع تلك ‏المرافق وتقديم النصائح والإرشادات حول كيفية تطبيق التباعد ‏الاجتماعي وسبل الحماية الشخصية للحد من خطورة انتشار ‏الفيروس.مما يذكر أن المبادرة تأتي حرصاً من الهيئة على حماية وسلامة ‏العاملين والمراجعين في جميع الوزارات والمرافق الحكومية ‏وامتداداً للجهود التي يقوم بها المتطوعون منذ بدء جائحة ‏كورونا.‏// انتهى //15:23ت م0120