عمّان 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسواصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تقديم خدماتها لقاطني المخيم.وراجع العيادات أمس 427 مريضاً بمختلف الحالات، حيث استقبلت عيادات الطب العام 38 مستفيداً، وعيادة الباطنية 62 حالة من مرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربو، كما استقبلت عيادة الأطفال 99 طفلًا، فيما راجع قسم الطوارئ 17 مريضاً.وراجع عيادة الأذن والأنف 18 مريضاً، كما استُقبل 63 مريضة في العيادات النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، واستقبلت عيادة الأسنان 16 مريضاً، وعيادة التغذية 5 مراجعين، كما قدم24 لقاحًا و10 صور أشعة لـ16 مريضاً، و 130 تحليلاً مخبرياً لـ48 مريضاً، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 305 وصفات طبية.// انتهى //15:28ت م0122