أبهـا 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسنظمت جامعة الملك خالد ممثلة في مركز الأشخاص ذوي الإعاقة بعمادة شؤون الطلاب، برنامجًا تدريبيًّا بعنوان " الوسائل التعليمية لذوي الإعاقة " قدمته المدربة والمترجمة منال الحسين، وذلك ضمن المعسكر الصيفي الافتراضي للطلاب والطالبات بمشروع " مبادرون "، بحضور المتدربين والمتدربات من داخل المملكة وخارجها.وأوضحت مساعدة مشرف مركز الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة سيرين طلال البكري أن البرنامج التدريبي تناول أهم الأسس المبنية على اللعب ثم التمييز، وكيفية حصر بيئة التعلم لذوي الإعاقة ووضع خارطة وأهمية تساعد في الإجابة على أسئلة ذوي الإعاقة لتحقيق نتائج متقدمة وذات أثر، وعناصر الأهداف السلوكية، والشروط التي يجب توفرها في الوسيلة التعليمية، ومدى فاعلية الألوان في الحجرة والأركان، ومناطق اللعب والتعلم، بالإضافة إلى عرض نماذج للوسائل التعليمية المصنوعة من خامات بسيطة.وبينت أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي يقدمها المركز لهذه الفئة المهمة في المجتمع، ويهدف إلى تحقيق عملية التكامل في وعي جميع الفئات والمختصين والمهتمين بمجال التربية الخاصة.// انتهى //15:30ت م0125