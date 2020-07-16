الجزائر 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسأعلنت الحكومة الجزائرية اليوم، عن تمديد الحجر المنزلي الجزئي المطبق على 29 محافظة، منها الجزائر العاصمة، من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا لمدة 10 أيام إضافية.وأبقت الحكومة، حسب بيان رسمي، على العمل بقرار منع حركة المرور من المحافظات المذكورة وإليها، إضافة إلى تمديد تعليق نشاط النقل داخل المدن خلال عطلة نهاية الأسبوع لمدة 10 أيام كذلك.وأضاف البيان أن دخول إجراء تمديد الحجر الجزئي المنزلي حيز التنفيذ سيبدأ من يوم السبت 18 يوليو الجاري.// انتهى //15:33ت م0127