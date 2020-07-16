الشقيق 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليه 2020 م واسشرعت بلدية مركز الشقيق في تركيب 500 عمود إنارة بكشافات جديدة لإنارة شوارع المركز ، وذلك ضمن جهودها لترشيد استهلاك الطاقة في إنارة الشوارع بالاعتماد على الكشافات الموفرة للطاقة في الطرق والشوارع الرئيسية والمرافق العامة ، وذلك ضمن خطط البلدية الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات وإبراز المظهر الجمالي بمركز الشقيق والقرى التابعة له.وأوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر بن أحمد عطيف أن تركيب البلدية هذه الأعمدة والكشافات الجديدة ، يأتي ضمن مشروعاتها المتعددة الهادفة إلى تعزيز البُعد الحضري والسياحي بالشقيق والتزامًا منها بالارتقاء بجودة البنية التحتية والمرافق الخدمية وفق معايير صديقة للبيئة وانسجامًا مع برامج التحول الوطني والمستهدفات المنوطة بالقطاع البلدي.وأكد حرص البلدية على تحقيق معايير الاستدامة البيئية وترشيد معدلات استهلاك الطاقة، لافتاً النظر إلى أن كشافات الإضاءة التي رُكبت تتميز بطول عمرها الافتراضي وتُعد صديقة للبيئة وتسهم في ترشيد الاستهلاك الكهربائي، وتمنح رؤية أفضل وتوفر راحة أكبر للعين وتحافظ على جودة إضاءتها في حال التقلبات الجوية التي تحد من إمكانية الرؤية.// انتهى //16:23ت م0149