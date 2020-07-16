بيروت 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.21%، أي ما يعادل نقطة واحدة، ليغلق عند مستوى 621.71 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 50 ألفاً و68 سهماً، بقيمة 748 ألفاً و462 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 36 صفقة.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و452 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و460 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:25ت م0152