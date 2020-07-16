بغداد 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسأكد وزيرا خارجية العراق فؤاد حسين, وفرنسا "جان إيف لودريان" في مؤتمر صحفي مشترك عقداه في بغداد اليوم, حرص بلديهما على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات, لاسيما في مجال محاربة الإرهاب.وأوضح حسين بأن زيارة وزير الخارجية الفرنسي التي بدأها اليوم تأتي في ظل تحديات أمنية واقتصادية يواجهها العراق, مبينا أن مباحثاته مع "لودريان" تناولت دور الشركات الفرنسية في بناء العراق, والعلاقات العسكرية والأمنية، فضلا عن ملف مقارعة الإرهاب الداعشي والوضع الإقليمي, والتوتر الذي تشهده المنطقة.من جانبه أفاد وزير الخارجية الفرنسي، أن زيارته الحالية لبغداد تهدف إلى دعم الحكومة العراقية في مواجهة التحديات، وإسناد القوات الأمنية العراقية في حربها مع "داعش", مؤكداً أن بلاده" لن تتهاون أمام هذا العدو المشترك"، مشدداً على أهمية احترام سيادة العراق وعدم التفريط بها, معبراً عن تطلعه لاستعادة العراق لدوره الريادي, لخلق توازن في الشرق الأوسط.وكان وزير الخارجية الفرنسي قد بدأ في وقت سابق اليوم زيارة رسمية للعراق هي الثانية خلال العام الحالي.// انتهى //16:28ت م0154