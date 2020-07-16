الدمام 25 ذوالقعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسنظم مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام "عن بعد"، ندوة عن مبادئ علاج الأورام الإشعاعي للجراحيين والممارسين الطبيين، بمشاركة 7 متحدثين، وحضور نحو 750 شخصا يمثلون مختلف الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والعراق، إضافة إلى دول خليجية وعربية.وتطرقت الندوة إلى مبادئ العلاج الإشعاعي والأعراض الجانبية، وأساسيات العلاج الإشعاعي للأورام الأكثر شيوعاً، والتي من أبرزها أورام الثدي، والأورام النسائية، والجهاز الهضمي، والجهاز العصبي، والرأس والرقبة.كما ناقشت الندوة مبادئ علاج الأورام الإشعاعي وخصائصه البيولوجية والفيزيائية، وتأثيره على أجزاء الجسم المختلفة والأعراض الجانبية المتوقعة، وكيفية الحد والتقليل منها وطرق علاجها، إلى جانب أهمية العلاج الإشعاعي في علاج أورام الثدي، والطرق المختلفة في استخدامه والتعويض به عن الاستئصال الكامل للثديواستعرض المشاركون في الندوة أحدث الدراسات التي تثبت أهمية العلاج الإشعاعي في تقليل نسبة رجوع الأورام المختلفة، ومن أهمها: أورام الجهاز الهضمي، والأورام النسائية، والمقارنة بين فوائد الجراحة لاستئصال أورام الرأس والرقبة، وفوائد العلاج الإشعاعي المختلفة.‏‪// انتهى//‬‬‬‬‬‬‬‬‬16:42ت م0158