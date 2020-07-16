المدينة المنورة 25 ذي القعدة1441هـ الموافق 16يوليو 2020م واساختتمت اليوم مبادرة "ذواتا أفنان" التي نفذتها جمعية طيبة النسائية للتنمية الاجتماعية تقديرا للجهود المبذولة للمتطوعين والمتطوعات خلال فترة جائحة كورونا .وأوضحت مسؤولة وحدة العمل التطوعي في الجمعية بيان الحازمي أن إطلاق مبادرة ذواتا أفنان هي وفاء تجاه من تركوا بصمة عطاء خلال أزمة كورونا، مشيرة إلى أن المباردة كانت بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية وفريق عطاءات طيبة وعدد من الجهات الخيرية تحت مظلة مبادرة خير المدينة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.ولفتت الانتباه إلى أن هذه المبادرة حملت اسم أفنان تقديرا للمتطوعة أفنان الحربي التي وافتها المنية خلال عملها التطوعي حيث كانت مثالا للتطوع في الأزمة وقبل الأزمة مبينة أن الجمعية بادرت بتوزيع 15 ألف كرتون من التمور للمحتاجين عن المتطوعة أفنان الحربي كصدقة جارية في المدينة ومحافظاتها.من جهة أخرى ثمن العديد من الأهالي في المدينة المنورة وفاء القيادة الرشيدة لكل العاملين والمتطوعين الذين وافتهم المنية خلال عملهم ومنها إطلاق سمو أمير منطقة المدينة المنورة اسم "نجود الخيبري" على المركز الطبي الجديد بالمدينة المنورة تقديراً وعرفاناً لتضحيتها في عملها حتى وافتها المنية رحمها الله//انتهى//16:50ت م0163