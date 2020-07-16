الرياض 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسينظم الأولمبياد الخاص الإماراتي بالتعاون مع الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود يومي 19 و20 يوليو الجاري الدورة الإقليمية لتطوير وتأهيل مدربيي السباحة وأسس تنظيم مسابقاتها بالأولمبياد الخاص في مجالات التدريب والتحكيم والتنظيم وذلك عبر منصة زووم .وتأتي إقامة الدورة لإعداد مجموعة من المدربين المؤهلين للعمل فى مجال الأولمبياد الخاص استعداداً للألعاب العالمية الصيفية التى ستقام بألمانيا عام 2023 ، إذ تُعد السباحة أحد أبرز الرياضات التي تشهدها الألعاب العالمية .وأوضح المدير العام للرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية الدكتور عماد محي الدين بأن هذه الدورة تأتي استكمالاً لمجموعة الدورات التي انطلقت على المنصة الافتراضية منذ جائحة كورونا وتوقف النشاط الرياضى فى جميع أنحاء العالم ومن بينها الأولمبياد الخاص .وقال :"مع عودة النشاط الرياضى الآمنة كان لابد من مواصلة التدريب وإعداد المدربين في مختلف الرياضات ، لذلك تأتي دورة السباحة نظراً لاتساع مجال مسابقاتها المتاحة وأهمية تكوين فريق متخصص في هذه الرياضة".وأضاف: "الرياضات المائية تناسب مجموعة من الأعمار السنية ومستويات القدرة، وترتكز مسابقات السباحة على مجموعة من الأساليب، حيث يوفر الأولمبياد الخاص مسابقات تناسب اللاعبين ذوي مستويات القدرة المنخفضة، وتسمح لهم بالتدريب والتسابق في أداء المهارات الأساسية للرياضات المائية، لذلك، فإن هذه المهارات الأساسية يتعين تطويرها قبل التقدم لخوض المسابقات الأطول مسافة"، مشيراً إلى أن المسابقات تتضمن سباقات السباحة الحرة و الظهر لمسافة 25 متراً، و الطفو، والسباحة بمساعدة شخص آخر .// انتهى //17:29ت م0177