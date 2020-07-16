تونس 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واستقدم 73 نائبا في مجلس نواب الشعب التونسي بعريضة من اجل سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي .وأفاد رئيس الكتلة الديموقراطية هشام العجبوني، احد الموقعين على العريضة، انه تم الشروع في إعداد هذه العريضة منذ يوم الاثنين الماضي بسبب ما عده "اداء سيئا ورديئا لرئيس البرلمان" مما تسبب في العديد من المشاكل والتشنج تحت قبة البرلمان مفسرا ذلك بتصرف رئيس المجلس كرئيس لحركة النهضة وليس كرئيس للبرلمان، مشددا على ان هذه العريضة جاءت على خلفية سوء إدارة وتسير مجلس نواب الشعب من قبل رئيسه.// انتهى //17:30ت م0178