سكاكا 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واستوّج مدير مكتب وزارة الرياضة بالجوف مريح المريح ، بحضور نائبه عبدالله الشمري ، ومسؤول شؤون الأندية بالمكتب رائد النهار ، الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة منطقة الجوف التصنيفية للشطرنج.وتُوج اللاعب عمر الحسن بكأس البطولة والميدالية الذهبية بحصوله على المركز الأول، وحل ثانياً اللاعب هيثم العويضة ونال الميدالية الفضية ، وفِي المركز الثالث اللاعب المصري عبد المقصود.وعبّر المريح عن سعادته بالنجاح والمستويات التي شهدتها البطولة، مثمنًا الجهود المتميزة للاعبين والمنظمين ، منوهاً في هذا الصدد بالتعاون مع الاتحاد السعودي للشطرنج ، لإقامة البطولة وتصنيف اللاعبين وإقامة بطولات متنوعة في المنطقة.// انتهى //17:31ت م0179