رياضي / مدير مكتب وزارة الرياضة بالجوف يتوّج الفائزين في بطولة المنطقة للشطرنج
الخميس 1441/11/25 هـ الموافق 2020/07/16 م واس
سكاكا 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس
توّج مدير مكتب وزارة الرياضة بالجوف مريح المريح ، بحضور نائبه عبدالله الشمري ، ومسؤول شؤون الأندية بالمكتب رائد النهار ، الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة منطقة الجوف التصنيفية للشطرنج.
وتُوج اللاعب عمر الحسن بكأس البطولة والميدالية الذهبية بحصوله على المركز الأول، وحل ثانياً اللاعب هيثم العويضة ونال الميدالية الفضية ، وفِي المركز الثالث اللاعب المصري عبد المقصود.
وعبّر المريح عن سعادته بالنجاح والمستويات التي شهدتها البطولة، مثمنًا الجهود المتميزة للاعبين والمنظمين ، منوهاً في هذا الصدد بالتعاون مع الاتحاد السعودي للشطرنج ، لإقامة البطولة وتصنيف اللاعبين وإقامة بطولات متنوعة في المنطقة.
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17:31ت م
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