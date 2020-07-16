القاهرة 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واساختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بتراجع جماعي لجميع مؤشراتها، حيث خسر رأس المال السوقي للبورصة بنحو 8ر5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 9ر574 مليار جنيه.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 2ر10441 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 94ر1425 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 82ر2202 نقطة.// انتهى //17:44ت م0182