مكة المكرمة 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واستتأهب وكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام لإطلاق مبادراتها لموسم حج هذا العام ١٤٤١هـ التي تتسم بالتنوع والشمولية وتحاكي في مضمونها فضل تلك الرحلة الإيمانية وخصائصها ومقاصدها .وفي السياق ذاته وافقت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية الدكتورة العنود بنت خالد العبود على تفعيل ٧ مبادرات عن بعد لموسم حج عام ١٤٤١هـ، تحتوي على عدد من البرامج المتنوعة وتستهدف جميع الفئات لبث رسالة الحرمين للعالم أجمع، حيث ستُطلق المبادرات في الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة، وستستمر إلى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.يذكر أن وكالة الشؤون التطويرية النسائية -ومنذ بداية تداعيات أزمة كورونا والتزامها بالإجراءات الاحترازية التي أوصى بها معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس- وهي تعمل على تنفيذ خطط بديلة عن بعد لمواصلة سير العمل بمرونة تامة وكفاءة عالية تضمن بها تحقيق الأهداف المنوطة بها.// انتهى //18:02ت م0185