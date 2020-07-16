الرياض 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسنالت شركة المياه الوطنية جائزة التميز في تطبيق أنظمة المعلومات الجغرافية Special Achievement in GIS "SAG" المقدمة من شركة (Esri) الرائدة عالميًا في مجال نظم المعلومات الجغرافية, حيث نالت هذا الاستحقاق في مجال خدمات المياه متقدمة على عدة شركات تعمل في نفس القطاع والفئة، كما شاركت في المسابقة السنوية أكثر 3000 شركة عالمية مؤهلة تطبق النظم الجغرافية في أعمالها التجارية والخدمية.وتهدف جوائز شركة (Esri) لإبراز جهود الشركات الخدمية التي تستخدم نظم المعلومات الجغرافية لفهم البيانات المعقدة، ومواجهة تحديات الجغرافيا المكانية في جميع أنحاء العالم.وأوضح المدير العام لتقنية المعلومات بشركة المياه الوطنية المهندس عبد الرحمن بن محمد المنديل, أن الشركة ضمن أفضل 180 شركة تعمل في مجالات مثل الصناعة التجارية، والدفاع، والنقل، والعمل غير الربحي، والاتصالات، والحكومات التي جرى تكريمها في المؤتمر، وأنها حصلت على الجائزة بعد أن أظهرت قدرتها على تطبيق برامج نظم المعلومات الجغرافية بكفاءة عالية خلال تنفيذها أعمالها التشغيلية.وبين أن مؤتمر مستخدمي نظم (GIS) لهذا العام يُعد أكبر حدث عالمي لنظم المعلومات الجغرافية استطاعت خلاله الشركة استعراض إمكاناتها الفنية في استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحسين أداء أعمالها وتطويرها.وأفاد المنديل أن شركة المياه الوطنية شاركت في هذا الحدث العالمي لنظم المعلومات الجغرافية (GIS) باستخدام النظام في عدة مجالات تخص أعمالها التشغيلية، مثل: مراقبة الأعمال الميدانية وفرق الصيانة، الربط مع الأمانات لتوحيد تقسيم الأراضي، ومتابعة بلاغات الانكسارات والانقطاعات ومواقع تمركزها، عرض جدول الضخ، ومعرفة حساب العميل ونطاق شبكة المياه والصرف الصحي، وكذلك الربط مع أنظمة الإسكادا وAMR، وتمركز استهلاك العملاء من المياه في كل منطقة، مع مراقبة الصمامات، وتوزيع الفوترة على الخرائط .// انتهى//19:49ت م0208