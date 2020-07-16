عام / محافظ طريف يجتمع بمدير مكتب وزارة التجارة والاستثمار بالمحافظة
الخميس 1441/11/25 هـ الموافق 2020/07/16 م واس
طريف 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس
عقد محافظ طريف بمنطقة الحدود الشمالية بدر بن نجر الصقر اليوم، اجتماعاً بمقر المحافظة مع مدير مكتب وزارة التجارة والاستثمار بالمحافظة هندي الحويطي .
وجرى خلال الاجتماع استعراض أعمال المكتب الذي يقدم خدماته للمواطنين والمقيمين وخططه في مراقبة الأسعار في المنشآت التجارية ونحوها .
من جانبة ، وجه محافظ طريف بتكثيف أعمال الجولات الرقابية للوقوف على احتياجات المواطن والمقيم والتأكد من ضمان وصحة وسلامة المستهلك وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين .
// انتهى//
19:50ت م
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