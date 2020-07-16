طريف 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسعقد محافظ طريف بمنطقة الحدود الشمالية بدر بن نجر الصقر اليوم، اجتماعاً بمقر المحافظة مع مدير مكتب وزارة التجارة والاستثمار بالمحافظة هندي الحويطي .وجرى خلال الاجتماع استعراض أعمال المكتب الذي يقدم خدماته للمواطنين والمقيمين وخططه في مراقبة الأسعار في المنشآت التجارية ونحوها .من جانبة ، وجه محافظ طريف بتكثيف أعمال الجولات الرقابية للوقوف على احتياجات المواطن والمقيم والتأكد من ضمان وصحة وسلامة المستهلك وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين .// انتهى//19:50ت م0209