القطيف 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليه 2020 م واسنظمت اللجنة الصحية بجمعية تاروت الخيرية -عن بعد- أمس, محاضرة بعنوان "كورونا والضغوطات الحياتية" قدمها الصيدلي والمدرب المعتمد في تطوير الذات سلمان عبدالله آل عباس.وعرّف آل عباس الضغوطات على أنها مجموعة من المؤثرات الخارجية التي تؤدي إلى تغيرات سلبية، يمكن تشخيصها بوجود مجموعة من الأعراض، متناولاً مخاطر الضغوطات على الإنسان التي تحدث بأشكال وفترات متعددة متمثلة في الجانب النفسي والإدراكي والفسيولوجي وجهاز الدورة الدموية والجهاز الهضمي والجهاز المناعي للإنسان مضافا إلى التأثيرات السلوكية كسرعة الغضب والانفعال وكذلك العدوانية والعنف.وأشار إلى أن القلق الإيجابي آلية مهمة جداً تساعد الإنسان على حماية نفسه من الخطر وتدفعه لأخذ الحيطة والحذر في التعامل في حالات الخوف ويعبر عنه بالقلق الإيجابي.وقدم آل عباس خمس نصائح للتغلب على الضغوطات الحياتية، بعد التوكل والثقة بالله وهي: جعل الضغوطات جزءاً من الحياة والتعامل معها بإيجابية، والرقابة الذاتية لإعادة التفكير والتقييم للحصول على التوازن المطلوب في الحياة، والوعي الذاتي باللحظة الراهنة ليتم التعامل معها بطريقة صحيحة، وتنمية مهارة الاسترخاء، والثقة بالذات في التغلب على الضغوطات.// انتهى //19:52ت م0212