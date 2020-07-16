طريف 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية بمكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية 165 جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال الفترة 16/ 6 / 2020م إلى 16/ 7 / 2020م, وشملت محلات المواد الغذائية والمستودعات السلع الاستهلاكية ومحال غيار الزيت للسيارات ومحطات الوقود.وبين مدير مكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف هندي الحويطي ، أن هذه الجولات تهدف للتأكد من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتقديم خدماتها للمستهلكين، والتحقق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية مدى لدى البقالات والتموينيات وذلك ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.وأوضح أن الفرق الرقابية تلقت 45 بلاغاً، خلال هذه الجولات واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الجولات كشفت عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصاً السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون، كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع.ودعا عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق بلاغ تجاري أو مركز بالبلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.//انتهى//19:54ت م0214