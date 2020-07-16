رفحاء 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية 213 جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال الفترة 25 / 6 / 2020 إلى 10 / 7 / 2020م، شملت المراكز التجارية ومحال بيع المواد الغذائية والمستودعات، وغيار الزيت للسيارات ومحطات الوقود ومحلات بيع الغاز.وأوضح مدير الفرع يوسف بن سالم العنزي لـ"واس", أن الجولات تهدف للتأكد من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتقديم خدماتها للمستهلكين، والتحقق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية مدى لدى البقالات والتموينيات وذلك ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.وأشار إلى أنه تم تلقي 53 بلاغاً تجارياً بوشرت جميعا؛ كما حررت 4 مخالفات فورية للمحلات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبيناً أن هذه الجولات كشفت عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها, داعياً جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق بلاغ تجاري أو مركز بالبلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.// انتهى //20:03ت م0217