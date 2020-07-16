واشنطن 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسكشف تقريرٌ صادرٌ عن معهد التمويل الدولي اليوم، عن ارتفاع الدين العالمي إلى مستوى قياسي عند 258 تريليون دولار في الربع الأول من 2020م، في ظل توقف الأنشطة الاقتصادية في أنحاء العالم، لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.وأوضح التقرير أن معدل الدين للناتج الإجمالي في الربع الأول من 2020م، قفز بما يزيد على عشر نقاط مئوية، في أكبر زيادة فصلية على الإطلاق، ليصل إلى 331 في المئة.وأشار إلى أنه على الرغم من أن زيادة مستويات الدين كانت أقل بكثير من متوسطات الزيادات الفصلية المسجلة بين 2015م و2019م، إلاّ أن وتيرة تراكم الدين العالمي على الحكومات والشركات والمؤسسات المالية تسارعت منذ شهر مارس.ووفقاً لتقرير المعهد، فقد سجّل إجمالي إصدار الدين رقماً قياسياً في الربع الثاني بلغ 12.5 تريليون دولار، مقارنة بمتوسط فصلي بلغ 5.5 تريليون دولار في 2019م.// انتهى //21:20ت م0225