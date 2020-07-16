الرياض 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسأنهت صحة جازان تدريب (1131) من الكوادر التمريضية بالمنطقة على كيفية التعامل مع الحالات الحرجة من خلال تقديم برامج مخصصة لأقسام العناية المركزة.و قد أعدت تلك الكوادر إعدادًا جيدًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد, وجرت عملية التدريب عبر البرنامج التدريبي لمنصة التدريب الإلكتروني للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا (COVID-19) وأجهزة التنفس الصناعي ومكافحة العدوى وذلك على مرحلتين نظري وعملي.وتأتي هذه البرامج استمراراً للجهود التي تبذلها صحة جازان لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية في مستشفيات المنطقة ومراكزها الصحية لمواجهة هذه الجائحة والتعامل مع الحالات الطارئة بكل مهنية واقتدار.// انتهى //21:25ت م0226