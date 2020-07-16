تونس 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسأوقفت عناصر مشتركة من الحرس والجمارك البحريين التونسيين في عمليتين منفصلتين 128 مهاجراً غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، بشواطئ محافظة صفاقس وسط البلاد.وأفاد مسؤول أمني في الحرس البحري التونسي اليوم، بإيقاف المهاجرين في عرض البحر، وهم متوجهون إلى الأراضي الأوروبية في هجرة غير شرعية، ومصادرة مركبتين منهم.ولفت النظر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المهاجرين.// انتهى //21:32ت م0228