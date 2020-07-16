جيزان 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسنظمت جامعة جازان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب اليوم، برنامجاً تدريبياً عن بعد بعنوان "فن الاتصال والتأثير على الآخرين".وهدف البرنامج إلى إكساب طلاب وطالبات الجامعة المشاركين بالمعلومات النظرية والمهارات العملية في مجال الاتصال الفعال وتعريفهم بالمفاهيم المختلفة لعملية الاتصال الفعال وتحديد النماذج الضرورية للتواصل مع الذات ومع الآخرين.وتناول البرنامج العديد من المحاور حول التعريف بأسس الاتصال الفعال ومبادئه، وصفات التواصل الناجح، وعناصر الاتصال، طرق التواصل والتأثير على الآخرين بنجاح، بالإضافة إلى أساسيات الاتصال الفعّال.// انتهى //21:35ت م0229