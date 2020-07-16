الشقيق 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليه 2020 م واسوقف رئيس بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب المهندس ناصر بن أحمد عطيف ميدانياً اليوم, على مراحل العمل لعدد من المشروعات البلدية الجاري تنفيذها، وذلك ضمن جولات مختلفة لمتابعة سير العمل.وشملت الجولة التفقدية التي رافقه خلالها رئيس المجلس البلدي بالشقيق غريب ياسين، مشروع المركز الحضاري الذي يقام على مساحة ١٦٠٠ متر مربع وتبلغ تكلفة إنشائه حوالي ٧٠٠٠.٠٠٠ ريال ويحوي عددًا من المرافق منها "مسرح وقاعة اجتماعات و ضيافة، واستقبال"، ومشروع شارع الفن الذي جرى الانتهاء من مرحلته الأولى, كما يحتوي على موقف سيارات وممشى دراجات بعرض 3 أمتار وطول 1000متر يتكون من منطقة للرسم الحر والفنون التشكيلية ومسطحات خضراء ومواقع رياضية للمشاة والجلسات الجانبية.كما وقف رئيس بلدية الشقيق على الأعمال القائمة في الكورنيش الجنوبي الذي جرى بدئ العمل فيه وإعادة زراعته وأعمال دهانات للمواقف والممرات.وأوضح المهندس عطيف في ختام الجولة أن بلدية الشقيق تعمل جاهده لتطوير وتنوع مشروعاتها البلدية بمركز الشقيق والقرى التابعة له.// انتهى //21:58ت م0230