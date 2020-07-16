الطائف 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسنفذ فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي أول عملية قلب مفتوح بمحافظة الطائف داخل مركز القلب الجديد بالمستشفى التخصصي الذي انطلق تدريجيا في إجراء العمليات النوعية مطلع الشهر الماضي.واستقبل المستشفى رجلا خمسينيا يعاني ذبحة صدرية استوجب وفق الفريق الطبي ترقيع شرايين القلب التاجية بعد إخضاعه للكشف الدقيق, حيث قرر الفريق الطبي إدخال المريض غرفة العمليات وتنفيذ أول عملية قلب مفتوح تشهدها الطائف تكللت بالنجاح -ولله الحمد-.وأعرب مدير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الدكتور علي بن حسن الزهراني الذي قاد مراحل التشغيل عن شكره للطاقم الطبي, مثمناً الدور الذي يقدمه الفريق بالعمل التكاملي.// انتهى //22:16ت م0231