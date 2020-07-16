الريث 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليه 2020 م واسبدأت جمعية البر الخيرية بمركز وادي عمود التابع لمحافظة الريث اليوم ، بتوزيع 633 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدماتها بالمركز والقرى التابعة له.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية مسفر بن أحمد السلمي، أن السلال الغذائية التي تستفيد منها 400 أسرة تشتمل على أصناف مختلفة من المواد الغذائية الأساسية، مؤكدا حرص الجمعية على التواصل مع المستفيدين وتوفير احتياجات الأسر بما يخفف عنهم الأعباء المالية ويلبي احتياجاتهم.وأفاد أن الجمعية بدأت التوزيع وفق آلية معينة لمنع الازدحام، وإيصال السلال الغذائية لمنازل الأسر خاصة كبار السن، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.// انتهى //22:18ت م0233