أبوظبي 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسسجلت الإمارات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ مجموع الحالات المصابة المسجلة فيها 56,129 حالةً.وأشارت وزارة الصحة الإماراتية اليوم إلى شفاء 994 حالة جديدة لمصابين بالفيروس ليبلغ عدد المتعافين 47,412 .وأكدت عدم تسجيل أية حالة وفاة ليستقر عدد المتوفين في الإمارات عند 335 متوفىً.// انتهى //22:18ت م0234