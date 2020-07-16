جيزان 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسبدأت جمعية الملك فهد النسائية الخيرية بجازان اليوم, توزيع أكثر من 1200 سلة عذائية على الأسر المستفيدة من خدماتها.وأوضحت مديرة الجمعية منى بنت أبكر رزيق، أن السلال الغذائية تشتمل على جميع الأصناف الأساسية من المواد الغذائية التي تحتاجها الأسر, مشيرة إلى أن الجمعية وضعت خطة لتوزيع السلال على الأسر المستفيدة من خدماتها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة.وأكدت حرص الجمعية على توفير احتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر المحتاجة وسد حاجتهم، مشيرة إلى أن مشروع السلة الغذائية يعد أحد المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية سنويا، مقدمة شكرها للجهات والمؤسسات الخيرية ومحبي عمل الخير لدعمهم السخي للجمعية.// انتهى //22:19ت م0235