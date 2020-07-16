أديس أبابا 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسأعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية من 612 ألفاً و 586 إصابةً، إلى 644 ألفاً و 25 إصابةً.وأضاف بيان صادر عن المركز أن عدد المتعافين من فيروس كورونا، قد ارتفع إلى 334 ألفاً و 547 متعافياً، بالتوازي مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 14044 وفاة.وقد تصدرت جمهورية جنوب أفريقيا دول القارة من حيث عدد الإصابات، تليها مصر ونيجيريا وغانا والجزائر والمغرب والكاميرون.// انتهى //22:28ت م0237