رفحاء 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واستقوم بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية هذه الأيام بعملية مكثفة تتضمن تركيب وصيانة خطوط الإنارة في الحدائق والشوارع ‏العامة وداخل الأحياء السكنية وإعادة تأهيلها.وبالتزامن مع ذلك يقوم قسم الزراعة بأعمال قص وصيانة المسطحات الخضراء بحديقة إسكان الملك عبدالله، وأعمال صيانة الألعاب بالحدائق من خلال عمل مكثف شامل لجميع الأقسام الخدمية لتهيئة المرافق العامة، وذلك ضمن أعمال الصيانة والتشغيل ومشروعات التطوير التي تهدف من خلالها إلى الارتقاء بأداء الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمحافظة.// انتهى //22:33ت م0238