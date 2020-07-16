الرياض 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسوقعت جمعية الكشافة العربية السعودية " رسل السلام " أمس، مذكرة تفاهم مع جمعية التنمية المستدامة " تالقة "، سعياً لتطوير التعاون بين مشروع "رسل السلام" و "تالقة" في مجالات الاستدامة، وحرصاً على تحقيق التعاون المثمر بين الطرفين في المجالات التثقيفية والتوعوية.وجرت مراسم توقيع المذكرة بين نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله الفهد والدكتورة مها السديري نيابة عن سمو الأميرة عبير بنت سعود بن محمد رئيسة مجلس إدارة تالقة التي حضرت توقيع الاتفاقية بمقر تالقة بالرياض .ونصت المذكرة على التعاون بين الجانبين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتبادل المعلومات والبيانات التثقيفية والتنظيمية ذات العلاقة بمجالات المذكرة ، وتطوير وتطبيق المبادرات والمشروعات بما يخدم أهداف الجانبين، بالإضافة إلى تبادل ومشاركة خبرات كل طرف للآخر، وتشكيل اللجان وفرق العمل المشتركة للأغراض والأهداف التي يحددها الجانبان .// انتهى //22:34ت م0239