‏رفحاء 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واستنفذ بلدية روضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية ممثلةً بقسم‫الكهرباء, أعمال تحسين المشهد الحضري.وتعمل فرقة صيانة الكهرباء الذاتية بالبلدية على صيانة فوانيس الإضاءة للمجسمات الجمالية في الميادين والدوارات العامة،ضمن أعمال التحسين للمشهد الحضري، بينما ينفذ قسم‫ الزراعة بالبلدية أعمال تهذيب وتأهيل المسطحات الخضراء.وتقوم إدارة ‫الخدمات‬ بأعمال تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري من خلال العمل على إعادة تأهيل وصبغ الأرصفة في قرية‫ الخشيبي التابعة لنطاق بلدية روضة هباس.// انتهى //22:40ت م0241