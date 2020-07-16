اجتماعي / بلدية روضة هباس تنفذ أعمال صيانة الإنارة وإعادة تأهيل المسطحات الخضراء
الخميس 1441/11/25 هـ الموافق 2020/07/16 م واس
رفحاء 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس
تنفذ بلدية روضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية ممثلةً بقسمالكهرباء, أعمال تحسين المشهد الحضري.
وتعمل فرقة صيانة الكهرباء الذاتية بالبلدية على صيانة فوانيس الإضاءة للمجسمات الجمالية في الميادين والدوارات العامة،ضمن أعمال التحسين للمشهد الحضري، بينما ينفذ قسم الزراعة بالبلدية أعمال تهذيب وتأهيل المسطحات الخضراء.
وتقوم إدارة الخدمات بأعمال تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري من خلال العمل على إعادة تأهيل وصبغ الأرصفة في قرية الخشيبي التابعة لنطاق بلدية روضة هباس.
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