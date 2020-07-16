اجتماعي / بلدية روضة هباس تنفذ أعمال صيانة الإنارة وإعادة تأهيل المسطحات الخضراء

الخميس 1441/11/25 هـ الموافق 2020/07/16 م واس
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‏رفحاء 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس
تنفذ بلدية روضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية ممثلةً بقسم‫الكهرباء, أعمال تحسين المشهد الحضري.
وتعمل فرقة صيانة الكهرباء الذاتية بالبلدية على صيانة فوانيس الإضاءة للمجسمات الجمالية في الميادين والدوارات العامة،ضمن أعمال التحسين للمشهد الحضري، بينما ينفذ قسم‫ الزراعة بالبلدية أعمال تهذيب وتأهيل المسطحات الخضراء.
وتقوم إدارة ‫الخدمات‬ بأعمال تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري من خلال العمل على إعادة تأهيل وصبغ الأرصفة في قرية‫ الخشيبي التابعة لنطاق بلدية روضة هباس.
// انتهى //
22:40ت م
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