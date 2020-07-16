الطائف 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسقام وفد إعلامي يضم عددًا من الصحفيين والصحفيات بما في ذلك وكالة الأنباء السعودية اليوم, بجولة على أبرز المعالم السياحية بالطائف, ضمن موسم صيف السعودية "تنفس".بدأت بزيارة لمزرعة شيخ المزارعين بالطائف رجب الصائغ بحي جبرة في وداي القلت, حيث قدم المسؤول عن المزرعة محمد الصائغ نبذة عن محتويات المزرعة وعمرها الزمني الذي تجاوز الـ 47 عامًا التي تضم بين جنباتها أكثر من 35 ألف شجرة مثمرة من الزيتون والرمان والتين والعنب والجوافه، وأورد جملة من الإحصاءات لأشجار الزيتون والمقدر بـــ 15 ألف شجرة و 10 آلالف شجرة رمان و5 آلاف شجرة حماط و100 ألف شجيرة ورد و2000 شجرة توت.بعدها واصل الوفد زيارته لتلفريك الهدا ومنتجع الكر الترفيهي عبر العربات المعلقة بين المحطة العلوية والسفلية بمسافة 6 كم, بعدها توجهوا إلى بيت الطائف في قرية الكر السياحية، وشاهداوا ماضمه الديوان والمجلس والرواق والمخلوان، وصور لأبرز المناسبات التي شهدتها قرية الكر السياحية، ودرب الجمالة، والرابط قديما بين الهدا وأسفل العقبة، الذي كان يستخدم قديمًا في الصعود والنزول بين قمة جبل الهدا وأسفله.وتوجه الوفد الإعلامي إلى المنطقة التاريخية بوسط الطائف مسجد العباس ومكتبة المسجد، ومحال بيع السمن والعسل البلدي والجبن البلدي والكنافة، في محال اشتهرت ببيع المأكولات التراثية، بالإضافة إلى زيارة مايعرف ببرحة العباس جنوب المنطقة المركزية، وبرحة القزاز شمال المنطقة ومنطقة الهجلة في وسط المنطقة التاريخية.// انتهى //23:44ت م0247