حائل 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس‏‏أقام مجلس شباب منطقة حائل بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني اليوم, ديوانية الحوار عبر الاتصال المرئي بعنوان "تطوير مهارات المستقبل للشباب" تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس شباب المنطقة والمركز وتزامناً مع اليوم العالمي لمهارات الشباب.‏وأوضح أمين عام مجلس شباب منطقة حائل ‏والمشرف على مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ‏بالمنطقة الدكتور جمال الرويضي ‏أن اللقاء ألقى الضوء على عدد من المهارات التي تطور مهارات الشباب في ضوء رؤية المملكة 2030، ومنها ‏مهارات صيانة الأجهزة الذكية، ومهارات المحاماة للشباب واستثمار مهارات المرأة للتنمية بمنطقة حائل، ‏ومهارات إدارة الضغوط النفسية للشباب والشابات، ‏وتفاعل عدد كبير من الشباب والشابات في ديوانية الحوار.وبين أن المجلس والمركز سينظمان العديد من اللقاءات الحوارية خلال الفترة القادمة، كما نقل شكر شباب المنطقة لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على إيمان سموهما بدور الشباب وتمكينهم.// انتهى //23:45ت م0248