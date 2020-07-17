الرياض 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسأطلقت جامعة الأميرة نورة اليوم دورات وبرامج تدريبية صيفية عن بُعد لطالبات الجامعة، قدمتها عمادة شؤون الطالبات.وتضمن البرنامج الأول مجموعة من ورش العمل للطالبات، طُرح خلالها العديد من التحديات الحقيقية التي تواجه قطاع الأعمال، حيث تعمل الفرق الطلابية على الخروج بأفكار إبداعية لحل تلك المشكلات من خلال مسابقة تُجرى بين الفرق ليقدم كل فريق خطته أمام لجنة التحكيم، بهدف رفع الوعي بأهمية ريادة الأعمال وبناء المهارات الريادية والابتكار تماشياً مع رؤية 2030.وتناول البرنامج الثاني التسويق الإلكتروني عبر منصاتها وهو برنامج تدريبي جرى خلاله طرح العديد من الدورات التدريبية في أساسيات التسويق الرقمي، وضمان فاعلية تصميم المواقع الإلكترونية، وإستراتيجيات تطوير الأعمال على الإنترنت.وأوضحت عميدة شؤون الطالبات الدكتورة منيرة المقرن أن العمادة تسعى لبناء المهارات الريادية والرقمية لطالبات الجامعة من خلال البرامج الصيفية و تنفيذها بالتعاون مع جهات ذات خبرة على المستوى المحلى والإقليمي.من جانبها أضافت وكيلة الأنشطة الطلابية الدكتورة ندا الجرباء أن الوكالة تحرص على أن يتم تقديم كل ما من شأنه تأهيل الطالبات لسوق العمل والمعرفة المالية من خلال برامج تقوم على التجربة ونقل الخبرات من قبل المتطوعين.يذكر أن وكالة الأنشطة الطلابية في عمادة شؤون الطالبات تعمل على تنمية روح القيادة وتطوير شخصية الطالبات من خلال أنشطة متنوعة غير منهجية، كما تسعى إلى تشجيع روح المبادرة والإبداع وتعزيز روح المنافسة الإيجابية لديهن، وإعداد شخصية مؤهلة للطالبات من خلال استثمار أوقات فراغهن بأنشطة ثقافية اجتماعية ورياضية.// انتهى //00:21ت م0249