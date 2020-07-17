واشنطن 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تراجعاً عند إغلاق السوق اليوم، متأثرةً بارتفاع مستويات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.5 في المئة ليغلق على 26734.64 نقطة، في حين انخفض ستاندرد آند بورز 0.34 في المئة ليسجل 3215.59 نقطة.وهبط المؤشر ناسداك المجمع 0.73 في المئة ليصل إلى مستوى 10473.83 نقطة.// انتهى //00:28ت م0252