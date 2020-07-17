نواكشوط 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسشارك الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني عن بعد، في قمة الشراكة بين أوروبا وإفريقيا بصفته الرئيس الدوري لمجموعة الخمس في الساحل.وأكد في كلمته في القمة اليوم أن إفريقيا عانت من أزمة اقتصادية خطيرة ناجمة عن انتشار جائحة كورونا المستجد.وأضاف أن الدول الإفريقية ودول الساحل بشكل خاص، واجهت مشاكل أمنية حادة مما حد بشكل هيكلي من إنتاجية اقتصادياتها ومن تنوعها وتحولها إلى اقتصاديات غير مصنفة، مما جعل هذه الدول أكثر تأثراً بجائحة كورونا.ولفت الانتباه إلى أن هذه الوضعية قد أفضت إلى ارتفاع مستوى الفقر وتنامي الهشاشة، وبشكل خاص في صفوف الفئات الأكثر فقراً في مجتمعات دول مجموعة الساحل.وقال: "إن الحل الوحيد لدفع اقتصادياتنا وتمكيننا من مواجهة التحديات المتعددة وبشكل خاص التحدي الأمني، هو الإلغاء التام والنهائي لديون دولنا ".// انتهى //00:29ت م0254