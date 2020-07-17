عمّان 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي اليوم، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، سبل التحرك لمنع القرار الإسرائيلي بضم أراض فلسطينية، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.واستعرض الجانبان خلال الاتصال، المستجدات الإقليمية وأكدا استمرار العمل على تعزيز الشراكة الأردنية-الأوروبية في جميع المجالات.// انتهى //00:30ت م0256