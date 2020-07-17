واشنطن 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي اليوم، مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وناقش الجانبان خلال الاتصال، قرار المملكة المتحدة بمنع استخدام التكنولوجيا غير الآمنة في شبكات الجيل الخامس.وأكد الطرفان، أهمية دعم الجهود المشتركة لتعزيز وتطوير حلول شبكات الجيل الخامس الموثوقة.// انتهى //00:41ت م0258