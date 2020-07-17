الخرطوم 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسأعلنت قوات الدعم السريع القبض على 80 شخصاً كانوا في طريقهم للقتال في ليبيا.وقال الناطق باسم قوات الدعم السريع السوداني العميد جمال جمعة في تصريح له اليوم، إن قواته تمكنت من ضبط 80 شخصاً من بينهم أجانب يتوجهون إلي مواقع القوات المتحاربة في ليبيا.وأضاف أن قوات الدعم السريع ضبطت إجمالي 282 شخصاً في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية من السودان.وذكر أن عمليات الهجرة غير الشرعية قد أخذت منحى آخر وهو المشاركة مع المهاجرين في الصراع الدائر في ليبيا.// انتهى //00:41ت م0259