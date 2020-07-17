إسلام آباد 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسعرض رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه استعداد بلاده على مساعدة إيطاليا في التعامل مع فيروس كورونا.جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالسفير الإيطالي لدى باكستان آندريس فريريس بمقر القيادة العامة في مدينة راولبندي.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأشاد السفير الإيطالي بالجهود التي تبذلها باكستان لدعم الأمن الإقليمي، معرباً عن تقديره على استعداد باكستان لمساعدة بلاده في التعامل مع جائحة فيروس كورونا من خلال تقديم المستلزمات الطبية.// انتهى //00:43ت م0260