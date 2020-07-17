بيروت 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي بمختلف أسلحته انتهاكه للسيادة اللبنانية، ضارباً عرض الحائط بكل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار الدولي رقم 1701.وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أنّ زورقاً حربياً تابعاً لبحرية الاحتلال أقدم وعلى دفعتين على انتهاك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة، الجنوبية الحدودية لمسافة أقصاها حوالى 259 متراً، حيث رمى عناصره قنابل مضيئة في الأجواء اللبنانية.وفي بيان آخر، لفتت قيادة الجيش اللبناني الانتباه إلى أنّ ثلاث طائرات استطلاع من دون طيار نفذت طيراناً دائرياً في أجواء الجنوب اللبناني، انطلاقاً من أقصى الجنوب في أجواء بلدة الناقورة الحدودية وحتى بلدت كفركلا، التي سرعان ما خرقت أجواءها طائرتان حربيتان إسرائيليتان، وحلقتا وصولاً إلى بلدة شكا بوابة الشمال اللبناني، حيث نفذتا أيضاً طيراناً دائرياً فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا.// انتهى //01:05ت م0263