تونس 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واستستضيف العاصمة التونسية القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو للتنمية بإفريقيا "تيكاد 8 " المزمع عقده في سنة 2022.ويهدف المنتدى إلى دعم الحوار السياسي والتعاون بين الدول الإفريقية واليابان، وإنجاز مشاريع تنموية في البلدان الإفريقية في مجالات عدّة، بدعم من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية.وسيشهد المنتدى الدولي مشاركة للدول الإفريقية كافة واليابان، في أعلى مستوى، إلى جانب حضور منظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك العالمي وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية.// انتهى //01:06ت م0264