الرياض 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واستوجت لاعبة المنتخب السعودي للجامعات نجد فهد بلقب بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية للجامعات فيفا ٢٠ بعد فوزها في المباراة النهائية على لاعبة منتخب البرازيل بنتيجة 8-0.وبارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذا الإنجاز .كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على هذا الإنجاز العالمي، واللاعبة نجد فهد على ما بذلته من جهد وتمثيلها للوطن خير تمثيل في هذه البطولة العالمية كما بارك لكل أبناء وبنات هذا الوطن وكل محبي الرياضة الإلكترونية هذه البطولة الغالية التي سجلت باسم الوطن.وأكد رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور خالد المزيني من جهته أن الاتحاد ينفذ خطة تطويرية واستراتيجية وطنية للرياضة الجامعية ستكون بإذن الله عونا في تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة المتعلقة بالرياضة والنشاط البدني.وشكر الدكتور المزيني معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ومعالي نائبه للتعليم الجامعي والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي على دعمهما المتواصل للرياضة الجامعية، وأثنى على الجهود والدعم الذي تقدمه وزارة الرياضة بقيادة سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للرياضة السعودية في مختلف الألعاب وخصوصا للفتيات، مثمنا جهود سمو رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان على التعاون المثمر مع الاتحاد.وبارك المزيني لبطلة الجامعات نجد فهد تحقيقها بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية للجامعات متمنيا لها التوفيق في المشاركات الرياضية الجامعية القادمة.فيما عبرت اللاعبة نجد فهد عن سعادتها بتحقيق بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية للجامعات مؤكدة بأن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله ثم بالدعم الذي تجده المرأة السعودية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومن سمو وزير الرياضة ووزير التعليم .وقدمت اللاعبة شكرها لسمو رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، ولرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور خالد المزيني على ما وجدته من دعم وتشجيع واهتمام متمنية أن تواصل حضورها القاري والعالمي في المستقبل القريب.// انتهى //02:16ت م0268